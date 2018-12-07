Популярный антидепрессант был признан бесполезным для восстановления после инсульта

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Антидепрессант флуоксетин не следует использовать в качестве средства для восстановления функциональности пациентов, переживших инсульт. То есть, предположение о том, что флуоксетин эффективен для терапии после инсульта, не подтвердилось — пишет издание The Lancet.

Флуоксетин — очень популярный препарат из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Его назначают людям, у которых диагностируется депрессия, тревожное расстройство, а также подобные состояния. Кроме того, считается, что благодаря своему свойству усиливать нейрогенез и нейропластичность, флуоксетин нужно прописывать пациентам, перенесшим инсульт.

Но клинически доказанной эффективности такого применения флуоксетина не было. На этом вопросе решили сконцентрироваться сотрудники Эдинбургского университета, которые под руководством профессора Мартина Денниса полгода следили за тремя тысячами пациентов, проходивших реабилитацию после инсульта.

Половине пациентов давали флуоксетин, а второй половине, соответственно, плацебо. По завершению эксперимента никаких различий между состоянием испытуемых из разных групп обнаружить не удалось.