Ирина Константинова о редукционной маммопластике и показаниях к ее проведению

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Чрезмерно большой размер бюста приводит к ряду неприятностей ее обладательниц. Частые боли в спине, ухудшение осанки сопровождают женщин с пышным бюстом. В пластической хирургии существует процедура – редукционная маммопластика, которая помогает женщинам с большой грудью, диагнозом гигантомастия.

Что такое редукционная маммопластика

Редукционная маммопластика – это операция по уменьшению груди. Данное хирургическое вмешательство пользуется популярностью среди женщин с диагнозом гигантомастия. Большой бюст нарушает работу позвоночника, выглядит неестественно. Это решение больше медицинских проблем, чем эстетических.

Во время пластики удаляются излишняя жировая ткань и излишки кожи. Благодаря этим действиям бюст обретает комфортный размер, выглядит пропорционально. Важным результатом процедуры является красивая форма бюста.

Тип операции определяется соотношениями молочных желез, существует оптимальный вид хирургического вмешательства. Данный вид выполняется с наложением L рубца – это альтернатива якорной маммоспластике, только с более коротким горизонтальным компонентом в субмаммарной складке и отсутствием рубца в зоне открытого декольте. Восстановительный период длится один месяц, стационарное лечение длится не более двух дней. В этот период могут беспокоить боли, снять их можно при помощи анальгетиков. Также могут появиться синяки, небольшие отеки, но это нормальная реакция на хирургическое вмешательство. Оперируемой следует носить специализированное компрессионное белье для лучшего выздоровления.

Все послеоперационные последствия проходят спустя два месяца, и уже можно возвращаться к привычному ритму жизни. А спустя год можно зафиксировать итог хирургического вмешательства. Период восстановления после резекции во многом зависит от выполнения оперируемой рекомендаций пластического хирурга.

Показания для проведения операции

Слишком большой размер груди увеличивает риск возникновения многих заболеваний. Тяжесть от бюста ограничивает физическую активность, деформирует позвоночник. Основные показания для проведения хирургического вмешательства:

- возникают трудности при выборе нижнего белья;

- проблемы со спиной, позвоночником, осанкой;

- чрезмерная потливость, опрелости под грудью;

- быстрая утомляемость, плохой сон.

Редукционная маммопластика рекомендуется при сильной асимметрии пышного бюста, при гормональном сбое после беременности и кормлении грудью. Но самым основным показателем необходимости проведения хирургического вмешательства является диагноз гигантомастия.

Гипертрофия молочных желез – это серьезное заболевание, при котором необходимо лечение. При этом диагнозе возникают опрелости, зуд, боли спины. Помимо проблем со здоровьем, гигантомастия приносит психологический дискомфорт.

Приходится ограничивать множество факторов социальной жизни из-за комплексов. Женщины с гипертрофией молочных желез лишают себя походов на СПА-процедуры, пляж или бассейн. Им строго противопоказано заниматься спортом, сильной физической нагрузкой, нередко возникают проблемы в личной жизни. Всех этих неприятностей и ограничений можно избежать, сделав редукционную маммопластику.

Можно ли делать операцию женщинам, планирующим ГВ

Редукционная маммопластика имеет ряд последствий и противопоказаний. Данная пластика строго противопоказана беременным и кормящим женщинам. Хирургическое вмешательство можно проводить после лактационого периода минимум через полгода, иначе могут возникнуть осложнения после пластики.

После операции по уменьшению груди в дальнейшем можно вскармливать грудью. Если планируется беременность, самостоятельное грудное вскармливание, то пластику по уменьшению груди стоит отложить на год. Планировать беременность следует не менее, чем через один год после проведения редукционной маммопластики. Поэтому стоит тщательно взвесить решение о проведении операции.

Операция по уменьшению груди является сложной по проведению в пластической хирургии. Она имеет ряд противопоказаний. К основным противопоказаниям относятся возраст до 18 лет, наличие фиброаденом, злокачественных образований, плохая свертываемость крови.

Стоить помнить, что как многие хирургические вмешательства, операция по уменьшению груди может иметь ряд осложнений. Такие последствия могут возникнуть при особенной структуре молочных желез, индивидуальных особенностях организма.

При проведении пластики у опытного пластического хирурга можно рассчитывать на отсутствие большинства последствий. Самое главное – выбрать правильного пластического хирурга и следовать всем его рекомендациям.

Ирина Константинова, пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пластической хирургии РУДН