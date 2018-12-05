Сервис «Найдем Профессионала» – удачное решение для поиска хорошего врача

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Здоровье представляет тот бесценный капитал, который человеку весьма трудно преумножить, а вот сохранить вполне по силам. Ходить по больницам рано или поздно приходится каждому. Для того чтобы поход в медицинское учреждение не стал хождением по мукам, удачным шагом в поиске «своего» доктора могут стать рейтинги и обзоры, которые в изобилии выдает поисковик.

При этом не потеряться в бурном информационном потоке достаточно сложно. Актуальным представляется поиск реальной информации, которая поможет составить реальную картину. Сервис «Найдем Профессионала» является удачным решением, так как основывается на реальных отзывах, и прочей информации, подобранной по таким параметрам, как количество поисковых запросов, количество просмотров персонального профиля специалиста на посещаемых сайтах, количество просмотров на форумах и др.

Таким образом, был создан рейтинг лучших врачей России. В этот список вошли такие специалисты, как офтальмолог, кардиолог, стоматолог, косметолог, пластический хирург, психотерапевт, реабилитолог, лор, педиатр, гастроэнтеролог.

Особняком в этом списке стоит имя Леонида Рошаля, педиатра с мировым именем, доктора, спасшего сотни человеческих жизней. Леонид Рошаль всю свою жизнь помогает людям не только в операционной, но и там, где случается несчастье. Доктор Рошаль спасал детей, пострадавших от землетрясения в 1988 году в Армении, войн в Ираке, Югославии и Чечне, не раз, рискуя жизнью, вел переговоры с террористами, захватывавшими заложников. Леонид Михайлович Рошаль – не просто лучший детский врач России. Он – доктор, имя которого уже вошло в отечественную историю.

Еще одно имя в этом рейтинге, которое заслуживает отдельного упоминания, – Людмила Львовна Хесина. Вот уже 64 года она является практикующим специалистом в области отоларингологии. Через ее заботливые руки прошли тысячи пациентов. Причем для нее нет большой разницы, кто перед ней, такая звезда, как Фаина Раневская, Эльдар Рязанов, Чулпан Хаматова, или простой человек. Ее любят и ценят пациенты и коллеги.

Герман Гандельман не только прекрасный кардиолог, он еще и хороший менеджер и медийная личность. Вот уже 7 лет он является бессменным ведущим программы Первого канала «Жить здорово!». В настоящее время Герман Шаевич возглавляет отделение кардиологии в больнице «Каплан» в городе Реховот. И в России, и в Израиле знания доктора Гандельмана востребованы и по достоинству оценены многими пациентами.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что система ранжирования, созданная благодаря экспертам сервиса «Найдем Профессионала», является реальной картиной, отражающей ситуацию в российской медицине, в которой имеется большое число блестящих профессионалов, вернувших здоровье и радость жизни многим тысячам пациентов.

Безусловно, нельзя обольщаться и считать ситуацию радужной, имеется большое число проблем, при этом основная их масса связана не с отсутствием профессионалов высокого уровня, а тем, что организационные трудности мешают медицинским работникам выполнять свою работу.