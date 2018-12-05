Ученые выяснили, как влияет курение на организм человека

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Эксперты рассказали, как курение сигарет влияет на человеческий организм, и наглядно продемонстрировали это на видео — смотрите ролик от портала Naked Science ниже.

Борьба с курением рано или поздно приведет к тотальному запрету сигарет (по крайней мере — в их классическом виде), однако до этого пока далеко — в России, согласно статистике, курят почти шестьдесят процентов мужчин и двадцать процентов женщин. Ситуация постепенно улучшается, однако курение все еще остается одним из самых серьезных вызовов для системы здравоохранения.

Для того, чтобы показать людям, какими опасностями сопровождается процесс курения, эксперты подготовили специальное видео. Из ролика вы узнаете, что сигареты — это не только никотин, но и масса других, гораздо более опасных химических соединений.

Все знают, что вместе с сигаретным дымом курильщики потребляют никотин, но мало кто знает, что кроме "убийцы лошадей и хомячков", в табаке и продуктах его сгорания присутствуют мышьяк, ацетон, синильная кислота, кадмий, бензопирен, метанол, а также еще целое множество довольно опасных веществ. Которые оседают в ваших легких и разносятся по организму вместе с кровью, вызывая самые разнообразные недуги.