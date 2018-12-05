Ученые нашли связь между потерей зубов у пожилых женщин и повышением кровяного давления

Фото из открытых источников

Пережившие менопаузу женщины, у которых начали выпадать зубы, часто страдают от повышенного артериального давления. Исследование, посвященное этой корреляции, было опубликовано в издании American Journal of Hypertension.

Ученые из Университета штата Нью-Йорк сделали такие выводы по итогам наблюдения за тремя с половиной десятками тысяч женщин в возрасте постменопаузы.

"Мы обнаружили четкую связь между потерей зубов и риском развития гипертонической болезни у женщин, преодолевших менопаузу. Установить точную причину наблюдаемого явления пока что не удалось, однако у нас есть некоторые предположения", — рассказывает ведущий автор исследования, Жан Вактваски-Венде.

Исследователь считает, что корни корреляции следует искать в рационе — теряя зубы, люди переходят на более мягкие продукты, которые, как правило, были предварительно обработаны. Такие изменения в диете могут провоцировать гипертонию. Но это не точно.

"Пока что сложно говорить, в чем причина этой связи, но факт есть факт — у пожилых женщин, которые начали стремительно терять зубы, довольно высокая вероятность развития гипертонии", — добавляет Вактваски-Венде.