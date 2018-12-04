Эксперты оценили перспективы Центра медицинской радиологии в Димитровграде Ульяновской области

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Высокотехнологичный центр медицинской радиологии, открывающийся в Димитровграде Ульяновской области, – это возможность равных условий для всех, это объект федерального значения, который очень поможет тем онкобольным, которые не имеют возможностей для переезда и обслуживания в столичных клиниках, а также поспособствует развитию медицинского туризма.

Такое мнение высказала член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко в эксклюзиве для «Ель Медиа».

«Я считаю, что это правильная тенденция, когда качественная медицинская помощь будет доступна жителям России не только центрального региона. Рассредоточение по стране необходимо. Для Димитровграда, Ульяновской и близлежащих областей такой центр обеспечит высококвалифицированное лечение совсем рядом. А все мы знаем, что особенно для онкологических больных очень важно как можно быстрее диагностировать болезнь и начать лечение. Время и место в данном случае играют ключевое значение. Так что я поддерживаю этот важный проект, который собираются открывать под Ульяновском в следующем году», – сказала Татьяна Кусайко.

По мнению сенатора, при подготовке проектов таких масштабов учитываются все необходимые параметры: количество населения, порог заболеваемости, транспортная доступность, логистика, наличие специалистов, которые будут обслуживать и работать на уникальном оборудовании. «Ульяновцам очень повезло, что одна из поставленных президентом РФ ключевых задач в здравоохранении – открытие качественных медицинских учреждений в удаленности от центра – коснулась их напрямую. И это хорошо, что регион подтягивает до этого высокого уровня и свою инфраструктуру. Все в комплексе надо развивать, тогда будет достойный результат», – заключила эксперт.

С логистической целесообразностью базирования нового уникального для России и мира центра ядерной медицины согласился и руководитель научного направления ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А. Семашко», доктор медицинских наук, профессор Александр Линденбратен.

«Люди в регионах болеют не меньше, чем центре, и им тоже нужна квалифицированная помощь. Прекрасно, что строят в Димитровграде, главное, чтобы он был там достаточно загружен. Необходимо, чтобы такой крупный объект обеспечил потребности не только димитровградцев и ульяновцев, но и всех соседних территорий. Проще говоря тех, кому удобнее доехать до Ульяновска, чем до Москвы», – заметил эксперт.

По словам профессора, очень перспективно, когда центры высоких технологий создаются в регионах, потому как России необходимо учитывать свою специфику. «Многие европейские страны целиком не больше, чем наши отдельные субъекты федерации, например, та же Ульяновская область. Важно учитывать на будущее только одно – рациональное использование этого мощного объекта в 20 корпусов».

Эксперт напомнил, что Ульяновск знаменит своим авиастроением, сильным техническим университетом, что обеспечивает необходимую базу для качественной полноценной эксплуатации. «Если там будет оказываться действительно высококвалифицированная помощь, – это скажется, в первую очередь, на здоровье, что уже хороший фактор для развития региона, – считает Александр Линденбратен. – Во-вторых, если там будут использоваться высокие технологии – это обеспечит субъект квалифицированными специалистами, и регион может стать центром компетенций для других территорий. Туда будут приезжать еще и для того, чтобы осваивать применяемые новые технологии, учиться и так далее. Это также может стать серьезным стимулом для местных представителей технических профессий, когда рядом можно будет опробовать свои прорывные идеи и разработки. Кроме того, радиологический медицинский центр может оказаться полезным, выгодным и интересным Ульяновской области с позиции экспорта медицинских услуг».

Напомним, что 29 ноября руководитель ФМБА России Владимир Уйба и губернатор Сергей Морозов проинспектировали ход строительства объекта. На данный момент сданы два корпуса, а всего на территории порядка 100 тысяч квадратных метров предполагается возвести более 20 корпусов: административный, хирургический, радиологический и реабилитационный корпуса, стационар и отделение радионуклидной терапии, консультативную поликлинику, ПЭТ–центр, и многое другое. Уже в первом квартале 2019 года протонный центр сможет принимать пациентов. Проект по созданию ВФЦМР реализуется в рамках концепции госпрограммы на 2008-2012 годы «Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий» во исполнение поручений президента РФ.