Ученые: Кофе поможет вылечить болезнь Паркинсона

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О том, что кофе может снижать вероятность развития нейродегенеративных болезней, стало известно уже некоторое время назад, однако чем конкретно обусловлен этот механизм — ученые выяснили (частично) только сейчас. Статья по теме появилась в издании PNAS.

Эксперименты, которые учеными производили над тестовыми грызунами, страдающими от болезни Паркинсона, показали, что симптомы этого нейродегенеративного заболевания ослабляются при регулярном употреблении кофеина и эйкозанил-5-гидрокситриптамида. Последнее вещество, если что, тоже входит в состав кофе.

"Все указывает на то, что оба компонента кофейного напитка действуют на один и тот же фермент. Речь идет о фосфатазе PP2A — ферменте, который удаляет фосфаты с синуклеина и других белков, фосфорилирование которых ассоциировано с возникновением болезни Паркинсона и других нейродегенеративных недугов", — рассказывает Марал Мурадян из расположенной в Нью-Джерси Медицинской школы имени Роберта Вуда Джонсона.

В состав кофе, как добавляют ученые, входит примерно тысяча активных веществ — многие их них могут вызывать самые разнообразные эффекты, которые, к тому же, индивидуальны, т.к. зависят от генотипа конкретного человека.