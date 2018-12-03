Почему мужчины в преклонном возрасте крепче женщин?

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Показатели здоровья у пожилых мужчин, как правило, лучше, чем у женщин преклонного возраста. При этом, женщины в среднем живут заметно дольше, чем мужчины. Наблюдаемый парадокс заинтересовал зарубежных ученых, которые провели масштабное исследование и выяснили, в чем дело.

Причина парадокса — гены, набор которых, как известно, одинаковый у мужчин и женщин. Сотрудники расположенного в Великобритании Эксетерского университета попытались установить, какие конкретно гены ослабляют здоровье женщин, и одновременно укрепляют мужской организм.

"Речь идет преимущественно о половых генах, отвечающих за способность мужчин поддерживать функции воспроизведения в преклонном возрасте. У женщин происходит активизация этих генов после менопаузы, и этот процесс является довольно разрушительным для женского организма", — рассказывают авторы исследования.

В общем, все дело в репродуктивной функции — мужчины сохраняют ее гораздо дольше, чем женщины, и именно благодаря ей получают больший "запас прочности" в старости. А тот факт, что женщины в среднем живут дольше мужчин, объясняется в основном социальными факторами.