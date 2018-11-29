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Составлен ТОП-7 советов для россиян, как выжить в Новый год

Четверг, 29 Ноября 2018 15:34
Составлен ТОП-7 советов для россиян, как выжить в Новый год Фото из открытых источников

Близится период новогодних праздников, который в России традиционно является временем повышенной смертности. Для того, чтобы пережить Новый год, следует придерживаться простых рекомендаций — пишет информационный ресурс "Инфореактор".

 

Непрекращающиеся застолья со злоупотреблением спиртными напитками, большое количество вредной еды, холода и другие факторы, которыми сопровождается празднование Нового года, каждый год уносят десятки тысяч жизней. Это довольно много даже в масштабах страны, поэтому очень важно помнить о простых правилах, которые помогут выжить.

 

Эксперты предупреждают, что если вы хотите пережить НГ, то ни в коем случае не забывайте о завтраке. В частности — ешьте на завтрак кашу. Она поможет вашему организму перенести отравление алкоголем, а также уменьшит риск переесть в течение дня. Чтобы привести в норму работу кишечника и состояние иммунной системы, добавляйте в кашу йогурт.

 

Пейте алкоголь осознанно. То есть, если вы собираетесь отправиться в "синий вигвам", то делайте это хотя бы спланированно. Нет, речь не о том, чтобы запасти дома несколько ящиков водки, а о том, чтобы договориться с самим собой о допустимых объемах и частоте употребления спиртного.

 

Планируйте сон. Оставаться бодрым в новогоднюю ночь, а также не упиться до обморочного состояния, поможет дневной сон накануне.

 

Тренируйтесь! Новый год — не повод бросать занятия в спортзале.

 

Запасайтесь не только алкоголем, но и здоровой едой. Фрукты, овощи, орехи — у вас дома должно быть все это.

 

Пейте побольше жидкости. Обезвоживание, знаете ли, довольно неприятная штука, которая, к тому же, смертельно опасна.

 

Не забывайте утепляться. В состоянии алкогольного опьянения вам может казаться, что вам тепло, а на самом деле вы можете буквально умирать от переохлаждения. Соответственно, слушайте маму и надевайте шапку.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Новый год
 

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