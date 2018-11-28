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Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии

Среда, 28 Ноября 2018 20:14
Ученые из США научились лечить рак без химиотерапии Фото из открытых источников

В результате обширного исследовательского проекта специалистами был выявлен молекулярный выключатель, способствующий уничтожению злокачественных образований.

 

Выявленный «тумблер» активирует череду событий, в результате которых злокачественная опухоль попросту гибнет по схожему с химиотерапией принципу, не подразумевая под собой неких побочных эффектов, которые испытывают пациенты по сей день.

 

Все практически знают, что со временем клетки организма заменяются новыми. Это естественные процессы организма, в результате которых отжившие свое ткани, заменяются посредством заложенных процессов иммунной системы. У клеток рака данный механизм не похож на стандартный, однако специалистам удалось сломать и его, выявив обходные пути.

 

Американские эксперты нашли ключ в самой РНК и ее микро уровне. Используя стимулирующие инструменты, специалистам удалось создать для злокачественных образований такие условия, при которых раковые клетки попросту отмирают, при этом меняясь на здоровые.

 

В дальнейшем данная методика планирует быть внедренной вместо химиотерапии.

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Долгомыслов Олег Опубликовано в Здоровье   Теги Новости рак химиотерапия РНК
 

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