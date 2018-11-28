Среда 28 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Ученые разработают таблетку от старости с помощью больших данных

Ученые разработают таблетку от старости с помощью больших данных

Среда, 28 Ноября 2018 14:05
Ученые разработают таблетку от старости с помощью больших данных Фото из открытых источников

Физики опубликовали стратегию победы над старением с помощью больших медицинских данных и теории динамических систем в журнале Frontiers in Genetics. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Старение — основная причина хронических заболеваний и смерти. С приближением «серебряного цунами» системы здравоохранения и соцзащиты неизбежно столкнутся с кризисом: по оценкам ВОЗ, к 2050 году количество пожилых людей по всему миру увеличится более чем вдвое по сравнению с 2015 годом. Новая статья, опубликованная заведующим лабораторией моделирования биологических систем МФТИ Петром Федичевым, описывает стратегию разработки инновационных препаратов против старения и биомаркеров старения с помощью больших данных, полученных из медицинских исследований и крупных биобанков.  

 

Согласно эмпирическому закону Гомперца, риск умереть для человека растет с возрастом и удваивается примерно каждые восемь лет. Частота возникновения отдельных заболеваний, таких как рак или инсульт, тоже увеличивается после 40 лет и растет с почти такой же скоростью, как и риск смерти. Мы привыкли считать физическое увядание неизменным спутником зрелого возраста, однако с биологической точки зрения стареть необязательно: у некоторых видов животных риски смерти растут очень медленно или даже уменьшаются по мере взросления. Cреди млекопитающих, к которым относится и человек, тоже обнаружены животные, у которых риск умереть остается неизменным в течение жизни. С теоретической точки зрения это означает, что скоростью старения можно управлять, воспроизведя решения, которые эволюции удалось найти случайно. 

 

Работа, опубликованная Петром Федичевым в журнале Frontiers in Genetics, поясняет, как концепция критической динамики, заимствованная из физики сложных систем, может быть использована для создания предсказательных моделей в исследованиях старения. Свойства критических систем широко используются для моделирования сложных явлений, таких как поведение финансовых рынков или погодных условий. В биологии старения модели, созданные на основе этой концепции, позволяют предсказывать биологический возраст организма, скорость старения и даже находить в биологических данных мишени для создания «таблетки от старости». 

 

Успешные примеры применения этого подхода научной командой Петра Федичева включают в себя биомаркеры старения на основе данных носимых устройств и смартфонов и обнаружение лекарств, продлевающих жизнь модельным организмам, с помощью анализа профилей генной экспрессии.  

 

«В этом году в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11) наконец-то был введен специальный код для заболеваний, связанных со старением. Это должно помочь в проведении клинических исследований и выводе на рынок препаратов, направленных против вызванных старением нарушений. Среди наиболее перспективных мишеней для первых препаратов — молекулы, циркулирующие в плазме крови, так как их ключевая роль в процессе старения поддерживается результатами экспериментов по переливанию молодой плазмы», — объясняет Пётр Федичев, автор научной работы и основатель компании Gero, которая разрабатывает решения для продления здоровой продолжительности жизни. 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости старость
 

Главное за сутки
Путин прокомментировал инцидент в Черном море Путин прокомментировал инцидент в Черном море Инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе был провокацией, которая выгодна президенту Украины Петру Порошенко, уверен Владимир Путин. Отвечая на вопрос об инциденте, который закончился задержанием украинских кораблей, Владимир Путин…
Звонки о минировании ТЦ в Москве поступали из-за границы Звонки о минировании ТЦ в Москве поступали из-за границы Все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров в Москве, из-за которых уже эвакуировали около 4,5 тысячи человек, идут из-за границы. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб. "Откуда…
Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Трамп может отменить встречу с Путиным на G20 Президент США Дональд Трамп допустил отмену встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщает RT, со ссылкой на The Washington…
Читайте также
Диетологи назвали пять полезных продуктов, вызывающих бодрость Диетологи назвали пять полезных продуктов, вызывающих бодрость Эксперты в области диетологии назвали самые полезные продукты, позволяющие быстро восстановить энергетические запасы своего организма. Материалы соответствующего исследования оказались в распоряжении издания "Актуальные новости". На первом месте в топ-5 самых…
Раскрыта необычная связь между астмой и ожирением Раскрыта необычная связь между астмой и ожирением Дети, у которых фиксируется лишний вес, гораздо чаще остальных болеют астмой и другими аутоиммунными заболеваниями. К таким выводам, как сообщает издание Pediatrics, пришли медики из Соединенных Штатов Америки. По словам…
Употребление фруктов и овощей помогает мужчинам с возрастной деменцией сохранить память Употребление фруктов и овощей помогает мужчинам с возрастной деменцией сохранить память Масштабный эксперимент, проводившийся учеными из Гарварда на протяжении двух десятков лет, показал, что между объемом употребления фруктов и овощей и степенью возрастного снижения когнитивных способностей существует четкая связь. По данным…
Тема дня
Размышления здравомыслящего человека о войне Размышления здравомыслящего человека о войне

События последних дней, имеющие отношения к конфликту России и Украины, выглядят весьма тревожно. Ст...

Фото
Самая опасная пешая тропа в мире Самая опасная пешая тропа в мире

Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько времени вы проводите в соцсетях?

Более 2 часов в день - 14%
По несколько часов ежедневно - 10%
Пару раз в день проверяю ленту, отвечаю на сообщения - 13.3%
Немного, захожу несколько раз в неделю - 15%
Не пользуюсь соцсетями - 46.2%

Всего голосов:: 472

 

Анекдот дня

Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал.

Еще »
Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне Азовский узел: Россия предупреждает, Украина наглеет, Запад толкает к войне
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга
Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.