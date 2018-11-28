Учёные из США назвали специи, угрожающие здоровью детей

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Употребление некоторых распространенных специй может повышать содержание свинца в крови. В зоне особого риска, как сообщают исследователи из Соединенных Штатов Америки — дети, на которых вредные специи действуют в большей степени, чем на взрослых.

"Есть несколько факторов, которые способствуют накоплению свинца в крови. Это, кроме очевидного загрязнения воды и почвы, контакт со старой краской, а также употребление некоторых специй — в частности, ванили, перца чили, а также куркумы. Специи особенно опасны для детей", — цитирует ученых из Северной Каролины информационный ресурс "Инфореактор".

Заинтересовавшись условиями, в которых живут дети, подвергшиеся отравлению свинцом, ученые выявили определенные закономерности.

"Во всех случаях дети употребляли много специй. Мы подвергли эти пряности анализу и выяснили, что свинец содержится в опасных концентрациях в специях, которые считаются вполне безобидными", — отмечают исследователи, добавляя, что опасными могут быть даже обыкновенный кориандр и анис.

Свинец, попадающий в детский организм, может вызвать целый ряд проблем — ядовитое вещество бьет по репродуктивной системе и ухудшает работу мозга, а также провоцирует боли в суставах.