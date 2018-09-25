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Пожилые жители США переливают себе молодую кровь ради оздоровления

Вторник, 25 Сентября 2018 12:23
Пожилые жители США переливают себе молодую кровь ради оздоровления Фото из открытых источников

Клиника Ambrosia Medical, официальное открытие которой скоро состоится в Нью-Йорке, специализируется на переливании крови молодых доноров состоятельным пожилым пациентам, которые таким образом надеются улучшить свое здоровье.

 

Процедура, как сообщает аналитическое издание Business Insider, весьма недешевая — переливание "молодой крови" стоит около восьми тысяч американских долларов.

 

Основатель клиники, выпускник Стэнфордского университета Джесси Кармазин, заявляет, что многочисленные эксперименты, которые он производил, показали, будто кровь подростков и молодых людей самым положительным образом сказывается на самочувствии и здоровье пожилых пациентов.

 

Лечение, соответственно, заключается в переливании крови, полученной у 16-25-летних доноров, пациентам, которые гораздо старше. Процедура, как особенно подчеркивает Джесси Кармазин, является абсолютно безопасной. В очередь на оздоровление, по данным BI, уже записались как минимум сто американцев. Людей не отпугивает даже довольно высокая стоимость переливания крови.

 

Коллеги Кармазина, тем временем, выражают некоторый скептицизм — врачи говорят, что такое "лечение" может быть, мягко говоря, неэффективным.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости кровь
 
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