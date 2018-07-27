Эксперты рекомендуют отказаться от использования вентилятора

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Вентиляторы, при помощи которых привыкли спасаться от летней жары многие люди, могут представлять собой серьезную опасность для здоровья — говорят ученые, отмечая, что для того, чтобы стать жертвой вентилятора, даже необязательно совать под его вращающиеся лопасти пальцы и другие части тела.

"Многие люди любят включить вентилятор, например, на ночь, чтобы создать охлаждающее движение воздуха в помещении. И все бы ничего, но кроме охлаждения, такая практика провоцирует и некоторые нежелательные эффекты", — цитирует ученых сайт actualnews.org.

Распространяемый вентилятором воздух, по словам специалистов, может самым негативным образом воздействовать на человеческий организм. Вентилятор, в частности, может провоцировать сухость слизистых оболочек рта и глаз. Как итог — утром вы проснетесь с воспалением.

Кроме того, создавая в квартире интенсивное движение воздуха, вентилятор способствует распространению пыли, которая любит скапливаться в укромных местах. Надышавшись пылью, вы получите приступ аллергии, обострение астмы или еще что-нибудь подобное. В общем, прежде чем спать с включенным вентилятором, трижды подумайте.