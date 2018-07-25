Среда 25 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Текила поможет похудеть, заявили американские ученые

Текила поможет похудеть, заявили американские ученые

Среда, 25 Июля 2018 11:15
Текила поможет похудеть, заявили американские ученые Фото из открытых источников

Систематическое употребление текилы ведет, как известно, к алкоголизму, однако американские ученые открыли еще один эффект от популярного мексиканского алкогольного напитка — оказалось, что при помощи текилы можно похудеть.

 

Между регулярным употреблением текилы и похудением, как заметили члены Американского химического общества, есть четкая корреляция, поэтому можно говорить с определенной уверенностью, что текила действительно помогает избавляться от лишних килограммов.

 

В чем же секрет текилы, благодаря которому пьющие этот напиток люди худеют? Ученые из США уверены, что секрет таится в ключевом компоненте текилы — то есть, в голубой агаве, из которой и делают это спиртное.

 

Это, если что, такое однодольное спаржевидное цветковое растение, произрастающее в Мексике. Уникальные химические вещества, присутствующие в составе агавы, являются просто-таки эликсиром стройности — отмечают исследователи, подтвердившие свои слова результатами опытов на грызунах.

 

В общем, диета на основе текилы выглядит, по словам экспертов, весьма перспективно. Есть, правда, "но" в виде опасности алкоголизма, но это уже детали.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости текила
Главное за сутки
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Соответствующую запись президент сделал в Twitter, сообщает ТАСС. Представители…
Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III Результаты экспертиз, проведенных в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Бастрыкин напомнил, что…
Израильские военные сбили сирийский самолет Израильские военные сбили сирийский самолет Израильские военные сбили самолет "Сухой", который зашел в воздушное пространство страны из Сирии, сообщила армейская пресс-служба. "Армия обороны Израиля отслеживала приближение самолета, который углубился на два километра в израильское воздушное…
Читайте также
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Эксперты Ассоциации кардиологов Соединенных Штатов Америки назвали самый вредный для человеческого организма напиток. Нет, это не жидкость для мытья стекол, как можно было бы предположить, а сладкие напитки, в которых…
Названо идеальное время для пробуждения на работу Названо идеальное время для пробуждения на работу Для того, чтобы время вашего пробуждения в рабочие дни стало идеальным, просто отнимите от него двадцать минут — советуют ученые из Великобритании. Сэкономленное таким образом время, по словам экспертов, можно…
Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда Если нанести на зубы наночастицы диоксида титана, покрытые слоем полидофамина, а затем облучить их синим световым излучением в течение четырех часов, то зубы приобретут белоснежно белый цвет — выяснили химики…
Тема дня
Хитрые игры Трампа, или кто остался в дураках на самом деле Хитрые игры Трампа, или кто остался в дураках на самом деле

После встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным давление на американского президента в родном гос...

Фото
А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид? А вы бывали в Исландии? Видели кратерное озеро Керид?

Расположенное в юго-западной части Исландии, кратерное озеро Керид является уникальным по своему про...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

Не были на пенсии, нечего и привыкать.

Еще »
Самые популярные материалы
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина
Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили! Прозрение в Латвии: А ведь в советское время мы лучше жили!
Россию ждет большой референдум? Россию ждет большой референдум?
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.