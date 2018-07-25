Текила поможет похудеть, заявили американские ученые

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Систематическое употребление текилы ведет, как известно, к алкоголизму, однако американские ученые открыли еще один эффект от популярного мексиканского алкогольного напитка — оказалось, что при помощи текилы можно похудеть.

Между регулярным употреблением текилы и похудением, как заметили члены Американского химического общества, есть четкая корреляция, поэтому можно говорить с определенной уверенностью, что текила действительно помогает избавляться от лишних килограммов.

В чем же секрет текилы, благодаря которому пьющие этот напиток люди худеют? Ученые из США уверены, что секрет таится в ключевом компоненте текилы — то есть, в голубой агаве, из которой и делают это спиртное.

Это, если что, такое однодольное спаржевидное цветковое растение, произрастающее в Мексике. Уникальные химические вещества, присутствующие в составе агавы, являются просто-таки эликсиром стройности — отмечают исследователи, подтвердившие свои слова результатами опытов на грызунах.

В общем, диета на основе текилы выглядит, по словам экспертов, весьма перспективно. Есть, правда, "но" в виде опасности алкоголизма, но это уже детали.