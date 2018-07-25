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Ученые перечислили полезные свойства безалкогольного пива

Среда, 25 Июля 2018 11:02
Ученые перечислили полезные свойства безалкогольного пива Фото из открытых источников

Безалкогольное пиво — это, по словам ученых из Мексики, не просто первый шаг на пути к резиновой женщине, но еще и довольно полезный для здоровья напиток, который может, например, защитить организм от развития опасных сердечно-сосудистых болезней.

 

Все дело в уникальном комплексе полезных веществ, который присутствует в составе безалкогольного пива.

 

Строго говоря, эти полезные вещества есть и в обычном пиве, но алкоголь, который является компонентом последнего, употреблять все же не рекомендуется, если вы хотите сохранить свою сердечно-сосудистую систему в хорошем состоянии.

 

"Принято считать, что пиво — это исключительно вредный напиток, постоянное употребление которого провоцирует пивной алкоголизм, а также массу проблем со здоровьем. Все это, безусловно, правда, однако если убрать из пива спирт, то картина изменится самым радикальным образом — хмельной напиток станет действительно полезным", — говорят эксперты.

 

Выяснилось, что пиво может защищать сердце и сосуды, а также препятствовать образованию лишнего веса, то есть, пиво (безалкогольное) можно смело советовать людям, которые склонны к ожирению.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Пиво
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