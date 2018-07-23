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Учёные: Польза кофеина для похудения оказалась слишком преувеличенной‍

Понедельник, 23 Июля 2018 12:35
Учёные: Польза кофеина для похудения оказалась слишком преувеличенной‍ Фото из открытых источников

Диетические добавки на основе кофеина, которые продвигаются в качестве средств для подавления аппетита и сжигание жира, на самом деле являются гораздо менее эффективными, чем принято считать. Кофеин, как выяснили ученые, не помогает худеть.

 

Детали исследования, по итогам которого были получены соответствующие выводы, появились на страницах издания Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

 

Ученые провели эксперимент с участием пятидесяти здоровых добровольцев, которых на протяжении нескольких недель поили соком с добавлением кофеина или аналогичным соком, но с добавлением плацебо.

 

Эффект от сока с кофеином, как вы уже, вероятно, догадались, отсутствовал практически полностью.

 

"Наш эксперимент показал, что популярные средства для понижения аппетита, основанные на кофеине, не работают. А если какой-то незначительный результат и наблюдается, то он объясняется эффектом плацебо", — рассказывают ученые, отмечая, что если кофеин и способен понизить аппетит, то весьма незначительно и всего на несколько минут, то есть, рекомендовать средства для похудения на основе кофеина нельзя в принципе. Зато можно рекомендовать подумать о здоровой диете и физической активности.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Кофеин
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