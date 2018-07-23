Понедельник 23 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» На основе ботокса ученые создали обезболивающее‍

На основе ботокса ученые создали обезболивающее‍

Понедельник, 23 Июля 2018 09:40
На основе ботокса ученые создали обезболивающее‍ Фото из открытых источников

Ботокс может быть отличным обезболивающим средством, если его несколько модифицировать — говорят ученые из Великобритании, которым удалось разработать перспективный препарат на основе ботулотоксина.

 

По данным издания Science Translational Medicine, сотрудники Университетского колледжа Лондона протестировали новый обезболивающий препарат на лабораторных грызунах и убедились в его высокой эффективности.

 

"Мы вводили обезболивающее средство на основе модифицированного ботулотоксина в спинной мозг подопытных мышей, а затем подвергали грызунов тестам при помощи устройства для измерения чувствительности кожи", — рассказывают ученые.

 

Выводы, полученные по итогам тестов на животных, позволяют говорить о довольно высокой эффективности нового средства — ботокс, в отличие от опиатов, не вызывает привыкания и не способствует появлению выраженных побочных эффектов.

 

Плюс, обезболивающее на основе ботокса не ухудшает подвижность мышц, что довольно важная особенность. Эксперты говорят, что такой препарат может давать довольно длительный эффект — речь идет о блокировке боли как минимум на три недели.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости ботокс
Главное за сутки
Трамп снова назвал выдумкой историю о "вмешательстве" России в выборы Трамп снова назвал выдумкой историю о "вмешательстве" России в выборы Президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно соглашавшийся с выводами американского разведывательного сообщества о приписываемом России "вмешательстве" в выборы главы государства в 2016 году, вновь назвал эти обвинения выдумкой. Об этом…
Ведущий Fox News поехал в Россию после интервью с Путиным Ведущий Fox News поехал в Россию после интервью с Путиным Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, взяв интервью у президента России Владимира Путина после саммита в Хельсинки, взял отпуск и отправился с женой в Россию, посетив Москву и Санкт-Петербург. Об…
СМИ назвали роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене СМИ назвали роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене Директор информационно-аналитического центра «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) Дмитрий Пайсон проходит как свидетель по делу об утечке секретных данных в «Роскосмосе». Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко. Он…
Читайте также
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Эксперты Ассоциации кардиологов Соединенных Штатов Америки назвали самый вредный для человеческого организма напиток. Нет, это не жидкость для мытья стекол, как можно было бы предположить, а сладкие напитки, в которых…
Медики назвали эфирное масло, которое убивает самые сильные инфекции Медики назвали эфирное масло, которое убивает самые сильные инфекции Человечество, похоже, проигрывает в войне с супербактериями, поэтому антибиотики, становящиеся все менее эффективными, необходимо дополнять какими-то другими средствами для уничтожения бактерий. Ученые из Австралии говорят, что в качестве таких средств…
Названо идеальное время для пробуждения на работу Названо идеальное время для пробуждения на работу Для того, чтобы время вашего пробуждения в рабочие дни стало идеальным, просто отнимите от него двадцать минут — советуют ученые из Великобритании. Сэкономленное таким образом время, по словам экспертов, можно…
Тема дня
"Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак" "Крымнаш!" по-итальянски - на Сальвини "спустили всех собак"

В том, что совершенно обоснованное и полностью соответствующее истине заявление по вопросу Крыма ита...

Фото
Вулкан Тейде - символ Канарских островов Вулкан Тейде - символ Канарских островов

Вулкан Тейде - это символ Канарских островов и, без сомнения, самая зрелищная черта природы Тенерифе...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Благодаря пенсионной реформе у россиян будет пенсия, о которой можно только мечтать.

Еще »
Самые популярные материалы
Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал Еще один повод гордиться президентом, или как Путин американцам интервью давал
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Три самые обманчивые цифры в пенсионной реформе Три самые обманчивые цифры в пенсионной реформе
Трампа принялась "строить" уже и Украина Трампа принялась "строить" уже и Украина
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.