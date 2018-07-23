На основе ботокса ученые создали обезболивающее‍

Ботокс может быть отличным обезболивающим средством, если его несколько модифицировать — говорят ученые из Великобритании, которым удалось разработать перспективный препарат на основе ботулотоксина.
По данным издания Science Translational Medicine, сотрудники Университетского колледжа Лондона протестировали новый обезболивающий препарат на лабораторных грызунах и убедились в его высокой эффективности.
"Мы вводили обезболивающее средство на основе модифицированного ботулотоксина в спинной мозг подопытных мышей, а затем подвергали грызунов тестам при помощи устройства для измерения чувствительности кожи", — рассказывают ученые.
Выводы, полученные по итогам тестов на животных, позволяют говорить о довольно высокой эффективности нового средства — ботокс, в отличие от опиатов, не вызывает привыкания и не способствует появлению выраженных побочных эффектов.
Плюс, обезболивающее на основе ботокса не ухудшает подвижность мышц, что довольно важная особенность. Эксперты говорят, что такой препарат может давать довольно длительный эффект — речь идет о блокировке боли как минимум на три недели.
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