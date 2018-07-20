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Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток

Пятница, 20 Июля 2018 11:43
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Фото из открытых источников

Эксперты Ассоциации кардиологов Соединенных Штатов Америки назвали самый вредный для человеческого организма напиток. Нет, это не жидкость для мытья стекол, как можно было бы предположить, а сладкие напитки, в которых в качестве подсластителя используются заменители сахара.

 

Речь идет о так называемой "диетической" газировке — подобные напитки есть в ассортименте у всех сколько-нибудь крупных брендов. Их рекламируют в качестве безопасных для здоровья аналогов какой-нибудь традиционной колы, но на самом деле такие напитки могут провоцировать целый комплекс проблем со здоровьем.

 

Если ежедневно употреблять по банке диетической газировки, то через некоторое время ваш персональный риск возникновения инсульта увеличится как минимум в три раза — предупреждают американские кардиологи.

 

И это еще не все — сладкие напитки с заменителями сахара на целые порядки повышают риски развития нейродегенеративных заболеваний.

 

Особенно опасными являются напитки, в составе которых в качестве подсластителя присутствует аспартам — попадая в организм человека, это вещество может превращаться в ядовитые соединения, по сравнению с которыми даже стекломой покажется безобидной забавой.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости заменители сахара
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