Названо идеальное время для пробуждения на работу

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Для того, чтобы время вашего пробуждения в рабочие дни стало идеальным, просто отнимите от него двадцать минут — советуют ученые из Великобритании. Сэкономленное таким образом время, по словам экспертов, можно потратить на велосипедную прогулку, при помощи которой рекомендуется добираться до места работы.

Нет велосипеда? Тогда идите на работу пешком! В этому случае, правда, вам наверняка придется просыпаться раньше, чем на двадцать минут, однако оно того стоит — утренняя прогулка зарядит вас бодростью на весь день.

Кроме того, прогулка пешком или на велосипеде с утра — это отличное упражнение для сердечно-сосудистой системы, которая в итоге будет защищена от таких опасных для жизни патологий, как инфаркт или инсульт.

В общем, двадцать минут, которые вы недополучите в виде сна, могут изменить вашу жизнь и сделать ее гораздо более здоровой и долгой.

Главное — это выработать привычку — говорят ученые, отмечая, что в борьбе с малоподвижностью, которая является одним из главных врагов современных людей, хороши абсолютно все средства — можете, например, ходить пешком не на работу, а домой с работы, или выделять для ходьбы/велосипеда какое-то специальное время.