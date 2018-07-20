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Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда

Пятница, 20 Июля 2018 09:29
Ученые нашли способ вернуть зубам белизну всего за 4 часа и без вреда Фото из открытых источников

Если нанести на зубы наночастицы диоксида титана, покрытые слоем полидофамина, а затем облучить их синим световым излучением в течение четырех часов, то зубы приобретут белоснежно белый цвет — выяснили химики из Китайской Народной Республики.

 

По словам китайских ученых, разработанный ими метод отбеливания зубов является абсолютно безопасным для эмали. Тем самым, метод выгодно отличается от других, основанных, например, на применении средств на основе перекиси водорода.

 

"Мы применили наночастицы TiO2 — этот широкозонный полупроводник поглощает ультрафиолет, поэтому часто применяется как фотокатализатор. Ультрафиолетовое излучение, впрочем, не слишком полезно для зубной эмали, поэтому мы покрыли наночастицы слоем полидофамина, чтобы сместить область поглощения оксида титана в видимый синий участок спектра", — рассказывает Сяолэй Ван из Наньчанского университета.

 

В итоге химики получили наночастицы, которые после нанесения на зубы и облучения светом от синего светодиода производят отличное отбеливание зубов.

 

Метод, при этом, абсолютно безопасен для здоровья, поэтому может широко применяться уже сейчас.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Отбеливание зубов
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