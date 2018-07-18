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Ученые: Злоупотребление соцсетями может провоцировать СДВГ у подростков

Среда, 18 Июля 2018 11:57
Ученые: Злоупотребление соцсетями может провоцировать СДВГ у подростков Фото из открытых источников

Подросткам, склонным к синдрому дефицита внимания и гиперактивности, не стоит тратить слишком много времени на социальные сети, поскольку в таком случае риск развития СДВГ растет в значительной степени. Такой вывод сделали исследователи из США, сконцентрировавшиеся на определении связи между злоупотреблением соцсетями и развитием СДВГ.

 

По данным медицинского издания JAMA, для людей, страдающих от СДВГ, характерны такие особенности, как импульсивность и проблемы с концентрацией внимания.

 

"Первые симптомы появляются уже в раннем детстве, поэтому в случае своевременного выявления, СДВГ является вполне корректируемой проблемой. Соответственно, родителями, которые хотят выявить СДВГ у своего ребенка как можно раньше, нужно уделять особенное внимание целому спектру самых разнообразных нюансов. Один из них — это пристрастие к соцсетям, которое в целом очень часто встречается среди современных детей и подростков", — рассказывают авторы исследования, сотрудники Университета Южной Калифорнии.

 

Ученые наблюдали за двумя с половиной тысячами школьников, средний возраст которых составлял пятнадцать с половиной лет, и сделали некоторые важные выводы. Оказалось, в частности, что пристрастие к соцсетям действительно коррелирует с выраженностью симптомов СДВГ.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости СДВГ
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