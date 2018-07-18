Назван главный секрет полноценности иммунной системы человека‍

Фото из открытых источников

Т-клетки, являющиеся основой человеческой иммунной системы, были изучены уже вдоль и поперек, однако исследователи до сих пор не знали, как конкретно работают рецепторы, покрывающие поверхность "клеток-киллеров".

"Существующие теории не объясняют все детали, которые нам необходимо понимать, чтобы знать, как именно работают клетки иммунной системы. Речь идет об очень важном микробиологическом механизме, ведь без Т-клеток люди просто не смогли бы выживать в агрессивной биосфере нашей планеты", — цитирует исследователей из Института Макса Планка и Венского медицинского университета издание Nature Immunology.

Ранее считалось, что покрывающие поверхность Т-клеток рецепторы, при помощи которых клетки иммунной системы детектируют угрозы, объединены в кластеры, позволяющие клеткам выполнять свои функции более точно.

Однако новое исследование показало, что рецепторы клеток-киллеров распределены стохастически, то есть, полностью случайным образом. Этот факт объясняет некоторые существовавшие в теоретических моделях нестыковки, а также делает общие представления о работе Т-клеток более полными.