Медики рассказали о риске смерти женщин после родов

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Медики из Соединенных Штатов Америки рассказали о смертельном риске, с которым связан такой важный физиологический процесс, как роды. Высокий уровень современной медицины, по словам врачей, все еще не гарантирует стопроцентную выживаемость женщин после родов.

"Среди обывателей есть опасное ошибочное мнение, согласно которому процедуры родовспоможения делают роды гарантированно безопасным событием, после которого можно не волноваться за жизнь роженицы. Но на самом деле это не так", — цитирует информационный ресурс actualnews.org Барбару Леви из Американского колледжа акушеров и гинекологов.

По словам Леви, после родов можно умереть, например, от сердечной недостаточности, которая иногда развивается в результате попадания сгустков крови в легкие. И это лишь один из печальных примеров.

"Большая часть смертей, которые провоцируются беременностью, происходит в течение сорока двух дней после родов. Обычно роженицы умирают из-за инфекций, проблем с сердечно-сосудистой системой, а также в результате кровотечений. Две трети трагических случаев можно предотвратить при помощи обследований, которым обязательно должна подвергаться женщина после родов", — говорит эксперт.