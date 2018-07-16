Ученые рассказали о влиянии ожирения на преждевременную смерть‍

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Само по себе ожирение не повышает риск преждевременной смерти в сколько-нибудь заметной степени, однако другие метаболические нарушения, часто присутствующие на фоне лишнего веса, вполне могут провоцировать потенциально смертельные заболевания.

Такой вывод по итогам масштабного долговременного исследования сделали ученые из Канады, опубликовавшие результаты своей работы на страницах тематического издания Clinical Obesity.

"Мы наблюдали за пятьюдесятью тысячами человек на протяжении тридцати лет и собрали достаточный объем данных, поэтому можем ответственно заявлять, что люди с ожирением, но без других нарушений в системе обмена веществ, обладают теми же рисками преждевременной смерти, что и люди без ожирения", — отмечают сотрудники расположенного в Торонто Йоркского университета.

Итоги исследования говорят о том, что сам по себе лишний вес не провоцирует преждевременную смерть. Однако следует понимать, что ожирение очень часто является следствием патологических состояний, связанных с работой метаболической системы. Такие патологические состояния, как удалось установить ученым, могут быть смертельно опасными.