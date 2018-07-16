Медики назвали эфирное масло, которое убивает самые сильные инфекции

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Человечество, похоже, проигрывает в войне с супербактериями, поэтому антибиотики, становящиеся все менее эффективными, необходимо дополнять какими-то другими средствами для уничтожения бактерий. Ученые из Австралии говорят, что в качестве таких средств могут применяться эфирные масла.

"С супербактериями нужно бороться не при помощи традиционных решений, а как-то по-новому. Например, при помощи эфирных масел, некоторые из которых, как выяснилось, могут убивать даже самых живучих патогенных микроорганизмов", — отмечают ученые, исследовавшие, в частности, целебные свойства эфирного масла из корицы.

Выяснилось, что эфирное масло из корицы может быть весьма эффективным средством при лечении инфекций, спровоцированных синегнойной палочкой.

"Корица содержит циннамальдегид — это сильнодействующее вещество может уничтожать синегнойную палочку, вызывающую тяжелые инфекции кожи, ушей и внутренних органов. Циннамальдегид, если что, уже давно применяется в фармацевтической индустрии, однако о его способности бороться с супербактериями стало известно лишь недавно", — добавляют австралийские ученые.