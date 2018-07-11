Названы ягоды, которые сохраняют здоровье легких

Людям, которые хотят сохранить и укрепить здоровье своих органов дыхания, нужно употреблять побольше черники и винограда. Эти ягоды, как выяснили ученые, воздействуют на легкие чрезвычайно положительно.
"Черника и виноград могут укреплять ткани легких и защищать их от повреждений, которые возникают в результате каких-то воспалительных процессов, часто развивающихся на фоне распространенных инфекций", — говорят исследователи из Соединенных Штатов Америки.
Рассказывая о конкретном принципе действия черники и винограда на легкие, ученые акцентируют внимание на флавоноидах — эти биологически активные вещества, кстати говоря, содержатся и во многих других ягодах. Например, в красной смородине, а также в черноплодной рябине и плодах боярышника.
Высокая эффективность, с которой ягоды защищают ткани легких от повреждений, была доказана экспериментально — ученые проводили многолетний эксперимент с участием большого числа добровольцев, в рационе некоторых из которых присутствовали виноград и черника в больших объемах. Несложно догадаться, что у людей, употреблявших ягоды, отмечалось самое лучшее состояние легких по итогам опыта.
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