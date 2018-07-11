Израильские ученые доказали, что виски спасает от рака

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Алкогольные напитки не только вредят организму, но и обладают некоторыми целебными качествами — говорят сотрудники израильского медицинского центра, открывшие необычные свойства виски. Этот вид крепкого спиртного, по словам израильтян, может применяться в качестве профилактического средства от рака.

Все дело в эллаговой кислоте (а не в этиловом спирте, как можно было бы подумать). Она представляет собой довольно мощный антиоксидант, то есть, вещество, препятствующее окислительному стрессу.

"При окислительном стрессе, который является неотъемлемым от жизнедеятельности организма процессом, синтезируются молекулы, атакующие здоровые клетки и провоцирующие рак. Содержащаяся в виски эллаговая кислота может помочь организму справиться с окислительным стрессом", — отмечают эксперты.

Виски, кроме того, защищает организм еще и от старческих нейродегенеративных заболеваний. В общем, в этом напитке таится сплошная, казалось бы, польза. Но в реальности негативные эффекты алкоголя, как известно всем здравомыслящим людям, напрочь перевешивают все возможные позитивные, так что лечиться при помощи виски или любого другого спиртного ни в коем случае не стоит.