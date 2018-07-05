Эксперты назвали 3 хитрости, как меньше есть

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Людям, которые с не очень высокой результативностью пытаются контролировать собственный вес, наверняка помогут интересные хитрости, позволяющие меньше есть — пишет издание Factinteres.

Хитрость номер один — старайтесь есть в полной тишине. Удивительно, но это действительно работает — если убрать все посторонние шумы и поглощать пищу в тишине, то в итоге вы съедите не так много, как если бы ели в шумном месте. Ключевой аспект здесь — звуки, издаваемые вами при поглощении пищи. Для того, чтобы не переедать, вы должны их отчетливо слышать (этому-то и мешает внешний шум).

Еще одни трюк — зеркала, которые, по словам диетологов, просто обязаны быть в кухне. Эффективность зеркал в борьбе с перееданием была доказана экспериментально — люди, вынужденные есть в комнате со множеством зеркал, в меньшей степени интересовались, например, вкусными и вредными сладостями. Просто потому, что зеркало как бы помогает оценить правильность своих поступков со стороны.

И последнее — для того, чтобы сдерживать свои пищевые желания, нужно позаботиться о чистоте. Потому что хаос, наблюдаемый, например, на кухне, никак не способствует возникновению желания сдерживаться в еде.