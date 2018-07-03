Ученые нашли способ выявлять болезни по снам‍

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Сновидения могут быть ключом к пониманию самых разнообразных процессов, протекающих в организме — выяснили ученые, которые говорят, что на основе снов можно даже ставить тот или иной диагноз.

"Сны несут в себе довольно важную диагностическую информацию, которой уж точно не стоит пренебрегать. В медицине будущего, как мы предполагаем, будет уделяться гораздо большее внимание сновидениям и подобным вещам", — говорят исследователи, сконцентрировавшиеся на определении конкретных корреляций между царством Морфея и болезнями.

Оказалось, например, что людей с серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы часто преследуют ночные кошмары. А если речь, при этом, идет о повторяющихся кошмарах, то в организме присутствуют какие-то совсем уж кричащие нарушения.

На проблемы с дыхательной системой могут указывать сны, в которых присутствуют удушение. Это, в частности, сновидения довольно распространенного типа, погруженному в которые человеку катастрофически не хватает воздуха из-за, например, сдавливания каким-то узким пространством.

В общем, сны — это далеко не всегда случайные порождения сознания, а очень часто важные сигналы организма.