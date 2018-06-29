Вазомоторный ринит, что мы знаем об этом заболевании?

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Вазомоторный ринит распространенное заболевание, из-за которого нарушается тонус сосудов в слизистой оболочке и человеку становится трудно дышать через нос. Чтобы заглушить неприятные симптомы в ход идут самые разнообразные средства, чаще всего люди используют назальные капли. Неконтролируемое использование сосудосуживающих препаратов вызывает привыкание к ним, и впоследствии отказаться от них очень трудно. Нет необходимости тратить огромные суммы на капли, таблетки и прочие аптечные товары, выход есть – и это вазотомия нижних носовых раковин.

Эта операция назначается пациентам при наличии гипертрофии слизистой носа, наличии полипов, спаек, аллергического, хронического ринита. В ММЦ «Синай» вазотомию проводит опытный челюстно-лицевой хирург, врач отоларинголог Блохин К.С. Благодаря профессиональной работе Кирилла Сергеевича многие люди смогли избавиться от капельной зависимости и начали дышать свободно.

Те, кто хотя бы раз сталкивался с насморком, знают как тяжело постоянно дышать через рот, не чувствовать запахи и постоянно мучатся от головной боли. Операция лазерная вазотомия позволяет навсегда избавиться от этого заболевания. Использование лазера обеспечивает контролируемое воздействие, отсутствие кровотечений и минимум рисков. Не откладывайте лечение на потом, заботьтесь о своем здоровье своевременно.