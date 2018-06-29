Ученые раскрыли секрет мигрени у мужчин

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Ученые из Голландии, сосредоточившиеся на изучении причин мигрени, выяснили, что для мужчин, страдающих от этого неврологического заболевания, характерна одна биологическая особенность — в их организмах, как правило, повышен уровень эстрогена.

Сотрудники медицинского центра при Лейденском университете провели исследование, поучаствовать в котором пригласили семнадцать мужчин, страдающих от мигрени.

"Никто из добровольцев не принимал гормональные препараты, однако у них, как мы с удивлением выяснили, был повышен уровень женских гормонов в крови. Результаты гормонального исследования сравнивались с результатами контрольной группы, которую мы набрали из не подверженных заболеванию мужчин", — рассказывают авторы исследования.

Открытие, сделанное нидерландскими учеными, может изменить научные представления о природе мигрени. Известно, что уровень эстрогена самым непосредственным образом связан с мигренью у женщин, однако о том, что такие же биологические механизмы есть и у мужчин, стало известно впервые.

Предполагается, что исследование поможет создать новые эффективные и безопасные лекарства от мигрени.