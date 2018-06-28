Ученые объяснили женщинам, почему заниматься секcом лучше в носках

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Носкам, как уверены женщины в своем подавляющем большинстве, нет места в постели — считается, что этот предмет одежды никак не способствует cексуальному желанию и вместо возбуждения может вызвать лишь раздражение и уныние. Но ученые говорят, что носки — лучший друг женщин, у которых есть те или иные проблемы с достижением oргазма.

"Обыкновенные шерстяные носки — это совершенно необыкновенная по своим свойствам вещь, которая может помочь огромному числу женщин преодолеть проблемы с oргазмом. Каким образом? Все очень просто — носки согревают ноги и улучшают кровообращение, от которого самым непосредственным образом зависят cексуальное возбуждение и вероятность oргазма", — рассказывают эксперты.

Соответствующие выводы были подкреплены результатами эксперимента, в рамках которого женщины занимались cексом в носках и без них. Как вы уже, вероятно, догадались, интимные утехи в носках гораздо чаще завершались женским oргазмом. И в целом описывались участницами опыта, как более приятные.

"Носки не только позволяют улучшить кровообращение, но и провоцируют подсознательное чувство комфорта и безопасности — а это, между прочим, довольно важный аспект хорошего cекса", — заключают специалисты.