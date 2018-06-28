Четверг 28 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Ученые объяснили женщинам, почему заниматься секcом лучше в носках

Ученые объяснили женщинам, почему заниматься секcом лучше в носках

Четверг, 28 Июня 2018 09:28
Ученые объяснили женщинам, почему заниматься сексом лучше в носках Фото из открытых источников

Носкам, как уверены женщины в своем подавляющем большинстве, нет места в постели — считается, что этот предмет одежды никак не способствует cексуальному желанию и вместо возбуждения может вызвать лишь раздражение и уныние. Но ученые говорят, что носки — лучший друг женщин, у которых есть те или иные проблемы с достижением oргазма.

 

"Обыкновенные шерстяные носки — это совершенно необыкновенная по своим свойствам вещь, которая может помочь огромному числу женщин преодолеть проблемы с oргазмом. Каким образом? Все очень просто — носки согревают ноги и улучшают кровообращение, от которого самым непосредственным образом зависят cексуальное возбуждение и вероятность oргазма", — рассказывают эксперты.

 

Соответствующие выводы были подкреплены результатами эксперимента, в рамках которого женщины занимались cексом в носках и без них. Как вы уже, вероятно, догадались, интимные утехи в носках гораздо чаще завершались женским oргазмом. И в целом описывались участницами опыта, как более приятные.

 

"Носки не только позволяют улучшить кровообращение, но и провоцируют подсознательное чувство комфорта и безопасности — а это, между прочим, довольно важный аспект хорошего cекса", — заключают специалисты.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости носки
Главное за сутки
Глава МИД Венгрии осудил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку-2» Глава МИД Венгрии осудил двойные стандарты ЕС к «Северному потоку-2» ЕС применяет двойные стандарты к проекту газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него.…
Россия и США договорились о времени и месте встречи Путина и Трампа‍ Россия и США договорились о времени и месте встречи Путина и Трампа‍ Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передают РИА Новости. Он отметил, что согласование мероприятия началось "довольно-таки давно"…
Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа Финляндия сообщила о готовности организовать встречу Путина и Трампа Финляндия готова принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в случае поступления такого запроса, цитирует сообщение президента страны Саули Ниинисте агентство Bloomberg. Накануне американская газета Politico…

Читайте также
Ученые назвали полезную для сердца дозу кофе‍ Ученые назвали полезную для сердца дозу кофе‍ Кофе может быть полезным напитком для сердечно-сосудистой системы — заявляют исследователи из Германии, выяснившие, что регулярное поступление кофеина в организм сказывается благоприятным образом на функциональности митохондрий, а также защищает сердце…
Учёные: У психиатрических заболеваний одинаковые гены Учёные: У психиатрических заболеваний одинаковые гены Масштабное исследование, проведенное международной группой ученых, позволило выяснить, существуют ли генетические закономерности, предопределяющие развитие психиатрических и неврологических недугов. Соответствующий материал появился в авторитетном издании Science. Для того, чтобы найти корреляции…
Джоли и не снилось: Женщине раздуло губы из-за укуса комара Джоли и не снилось: Женщине раздуло губы из-за укуса комара Подкожные паразиты, поселившиеся в организме тридцатидвухлетней жительницы Российской Федерации, спровоцировали опухание губ, которое изрядно напугало как саму жертву паразитических существ, так и медиков, к которым она обратилась за помощью. Уникальному…
Ученые назвали заболевание, которое вдвое повышает риск рака‍ Ученые назвали заболевание, которое вдвое повышает риск рака‍ Диабет второго типа может быть одним из ранних проявлений рака поджелудочной железы — пишут со страниц специализированных медицинских изданий ученые из Соединенных Штатов Америки, по словам которых, на столь неутешительные…
Тема дня
Сбитый "Боинг" продолжают "вешать" на Россию. Евросоюз - в деле Сбитый "Боинг" продолжают "вешать" на Россию. Евросоюз - в деле

Похоже, Запад не намерен прекращать попыток сделать виноватой в крушении над Донбассом в 2014 году с...

Фото
Чудо-сосна или жизнь вопреки Чудо-сосна или жизнь вопреки

Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Резидента ГРУ в Уругвае подозревают в нецелевом расходовании средств.

Еще »
Самые популярные материалы
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР
"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы
Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!" Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!"
НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.