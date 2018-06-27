Эксперты назвали 7 основных правил улучшения качества сна

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Качественный ночной сон является залогом хорошего самочувствия, поэтому людям, у которых имеются те или иные проблемы со сном, стоит уделить их решению самое пристальное внимание. Эксперты подготовили свод рекомендаций, которые помогут вам нормализовать сон.

Начать стоить с увеличения объема времени, которое вы проводите на свежем воздухе. Потому что если вы гуляете по улице слишком мало, то и спать, соответственно, будете плохо. В общем — прогулки очень полезны в контексте хорошего сна.

Нагулявшись, разберитесь с освещением в своем жилище. Современные светодиодные и люминесцентные лампы часто светят в не очень-то приятном для организма спектре, поэтому замените их (хотя бы в спальне) на маломощные лампы накаливания или найдите качественные и не слишком яркие LED-лампы. Правильный искусственный свет — очень важный аспект.

Ученые рекомендуют отказаться от использования электронных девайсов за час или даже за два часа до сна. Смартфоны, компьютеры, ТВ и прочие устройства с экранами возбуждают нервную систему и не дают организму настроится на сон.

Когда время для сна настало, обеспечьте полную, просто-таки кромешную темноту. Помните о том, что даже слишком яркая лампочка на каком-нибудь роутере может нарушить синтез мелатонина (гормон сна).

Подумайте о специальных диетах, которые помогают наладить он. Это, как правило, диеты, основанные на продуктах с содержанием триптофана — аминокислоты, необходимой организму для выработки мелатонина.

Будьте аккуратнее с кофе. Не стоит пить его во второй половине дня.

Ну и, как бы не банально это звучало — соблюдайте режим дня. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.