Ученые рассказали, как контролировать стресс

Стресс, при всех своих опасных особенностях, в целом является необходимым организму биологическим механизмом, так как именно благодаря гормонам стресса головной мозг начинает работать в режиме максимальной производительности. Проблема со стрессом лишь в том, что он часто бывает неконтролируемым.
Ученые говорят, что неконтролируемый стресс является чрезвычайно опасным процессом, потому что вместо того, чтобы активировать мозг, он, наоборот, погружает его в ступор.
"Практически каждый, кому приходилось оказываться в какой-то очень опасной ситуации, знает, к чему приводит неконтролируемый стресс — он нарастает волнами, которые в конце концов захлестывают вас с головой и заставляют оцепенеть", — отмечают эксперты.
Что же делать? Очевидно — попытаться научиться брать управление стрессом в свои руки. Освоив эту непростую задачу, вы, по словам экспертов, превратитесь просто в какого-то сверхчеловека.
"На самом деле человечество уже давно создало эффективные техники контроля стресса. Это, например, традиционные медитации, в которых большое внимание уделяется дыхательным практикам. Освоим глубокое дыхание и прочие подобные инструменты, вы очень быстро почувствуете, как ваша жизнь выходит на новый уровень качества", — говорят сотрудники Медицинского института Говарда Хьюза.
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Интервьюер: «С каким счетом?»
Пеле: «1-0»
Интервьюер: «И всё?»
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