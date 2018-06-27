Ученые рассказали, как контролировать стресс

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Стресс, при всех своих опасных особенностях, в целом является необходимым организму биологическим механизмом, так как именно благодаря гормонам стресса головной мозг начинает работать в режиме максимальной производительности. Проблема со стрессом лишь в том, что он часто бывает неконтролируемым.

Ученые говорят, что неконтролируемый стресс является чрезвычайно опасным процессом, потому что вместо того, чтобы активировать мозг, он, наоборот, погружает его в ступор.

"Практически каждый, кому приходилось оказываться в какой-то очень опасной ситуации, знает, к чему приводит неконтролируемый стресс — он нарастает волнами, которые в конце концов захлестывают вас с головой и заставляют оцепенеть", — отмечают эксперты.

Что же делать? Очевидно — попытаться научиться брать управление стрессом в свои руки. Освоив эту непростую задачу, вы, по словам экспертов, превратитесь просто в какого-то сверхчеловека.

"На самом деле человечество уже давно создало эффективные техники контроля стресса. Это, например, традиционные медитации, в которых большое внимание уделяется дыхательным практикам. Освоим глубокое дыхание и прочие подобные инструменты, вы очень быстро почувствуете, как ваша жизнь выходит на новый уровень качества", — говорят сотрудники Медицинского института Говарда Хьюза.