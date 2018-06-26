В СНГ успешно прошло новое исследование российского лекарства против гриппа

Стало известно о завершении масштабного исследования российского инновационного препарата «Эргоферон». Он изучался в рамках реализации международной наблюдательной неинтервенционной программы «ЭРМИТАЖ», участие в которой приняли 519 врачей из государств СНГ и 8411 пациентов (из них 6005 детей). Об этом сообщает ИА REGNUM.
Исследование «Эргоферона» убедительно доказало его высокую эффективность при лечении ОРВИ и гриппа у взрослых, детей и аллергиков, как на ранней, так и на поздней стадии терапии. Применение препарата позволило полностью исключить прием средств симптоматической терапии у половины пациентов.
«Эргоферон» производится отечественной фармацевтической компанией «Материа Медика Холдинг» и относится к релиз-активным препаратам. Это совершенно новый класс лекарственной терапии, который разрабатывается благодаря профессору Олегу Эпштейну.
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Интервьюер: «Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы победить сегодняшнюю Аргентину?»
Пеле: «Да».
Интервьюер: «С каким счетом?»
Пеле: «1-0»
Интервьюер: «И всё?»
Пеле: «Ну, большинство из нас уже старше 75 лет».
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