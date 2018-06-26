В СНГ успешно прошло новое исследование российского лекарства против гриппа

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Стало известно о завершении масштабного исследования российского инновационного препарата «Эргоферон». Он изучался в рамках реализации международной наблюдательной неинтервенционной программы «ЭРМИТАЖ», участие в которой приняли 519 врачей из государств СНГ и 8411 пациентов (из них 6005 детей). Об этом сообщает ИА REGNUM.

Исследование «Эргоферона» убедительно доказало его высокую эффективность при лечении ОРВИ и гриппа у взрослых, детей и аллергиков, как на ранней, так и на поздней стадии терапии. Применение препарата позволило полностью исключить прием средств симптоматической терапии у половины пациентов.

«Эргоферон» производится отечественной фармацевтической компанией «Материа Медика Холдинг» и относится к релиз-активным препаратам. Это совершенно новый класс лекарственной терапии, который разрабатывается благодаря профессору Олегу Эпштейну.