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В СНГ успешно прошло новое исследование российского лекарства против гриппа

Вторник, 26 Июня 2018 16:03
В СНГ успешно прошло новое исследование российского лекарства против гриппа Фото из открытых источников

Стало известно о завершении масштабного исследования российского инновационного препарата «Эргоферон». Он изучался в рамках реализации международной наблюдательной неинтервенционной программы «ЭРМИТАЖ», участие в которой приняли 519 врачей из государств СНГ и 8411 пациентов (из них 6005 детей). Об этом сообщает ИА REGNUM.

 

Исследование «Эргоферона» убедительно доказало его высокую эффективность при лечении ОРВИ и гриппа у взрослых, детей и аллергиков, как на ранней, так и на поздней стадии терапии. Применение препарата позволило полностью исключить прием средств симптоматической терапии у половины пациентов.

 

«Эргоферон» производится отечественной фармацевтической компанией «Материа Медика Холдинг» и относится к релиз-активным препаратам. Это совершенно новый класс лекарственной терапии, который разрабатывается благодаря профессору Олегу Эпштейну.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Здоровье   Теги Новости
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