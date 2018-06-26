Власти США впервые одобрили лекарство на основе марихуаны

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Очередной удар по традиционным ценностям прилетел из Соединенных Штатов Америки, власти которых одобрили медицинский препарат, изготовленный из натуральной марихуаны. По данным Associated Press, речь идет об уникальном прецеденте.

Препарат Epidiolex, который изготавливается на основе натуральной марихуаны, предназначен для лечения эпилепсии — лекарство позволяет редуцировать судорожный синдром, возникающий при некоторых редких формах заболевания.

Известно, что американское управление по контролю за лекарствами и продуктами уже одобрило несколько лекарственных препаратов, в основе которых синтетические вещества, подобные тем, которые содержатся в каннабисе. Однако препарат из натуральной "травки", одобренный властями США — это что-то новое.

Epidiolex показал высокую эффективность в рамках клинических испытаний, хотя его механизм действия является изученным не в полной мере. Производство нового препарата начнется грядущей осенью — его, при этом, можно будет принимать даже двухлетним детям. Предполагается, что в следующем году препарат может получить одобрение и со стороны властей Европейского союза.