Ученые рассказали, как одиночество угрожает здоровью человека

Одиночество является фактором, который примерно в два раза повышает вероятность смерти в результате обострений хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Такой вывод сделали по итогам специализированного исследования датские ученые.
О том, что одиночество является весьма неблагоприятным для здоровья явлением, ученые знают уже достаточно давно, поэтому новые данные, представленные исследователями из Дании, лишь в очередной раз подтверждают факт.
"Несмотря на высокий уровень развития современного общества, проблема одиночества в условиях двадцать первого века является даже более острой, чем раньше. Поэтому, учитывая все негативные последствия этой проблемы, ее решению в масштабах всего человечества необходимо уделять должное научное внимание", — говорят сотрудники Национальной Королевской больницы в Копенгагене.
Социальная изоляция, как отмечают эксперты, в значительной степени повышает риск смерти от, например, обострения ишемической болезни сердца. Кроме того, одинокие люди чаще умирают от инсульта.
И это уже не говоря о том, что одиночество провоцирует такие ментальные заболевания, как депрессия и тревожное расстройство.
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