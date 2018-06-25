Названы 10 полезных свойств огурцов

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Огурцы — это не только привычный компонент разнообразных салатов и закусок, но и невероятно полезный овощ. Так говорят специалисты, которые в доказательство своих слов приводят целый перечень полезных качеств огурцов.

Тот факт, что огурцы на девяносто пять процентов состоят из воды, подразумевает использование этих плодов в качестве источника воды. И действительно, съев даже один крупный огурец, вы получаете внушительную часть дневной нормы воды.

Но в отличие от простой воды, в огурцах, при этом, полно полезных веществ. Это, например, калий, который способствует снижению кровяного давления.

Или противовоспалительное вещество физетин, которое является особенно важным для поддержания здоровья головного мозга.

Огурцы не просто так принято прикладывать к коже лица — компоненты, которые присутствуют в них, на самом деле очень полезны для кожи. Огурцы, в частности, могут быть профилактическим средством от старения кожи.

Плюс, огурцы в целом способствуют борьбе с воспалениями, могут защищать организм от рака, уменьшать вредное воздействие, провоцируемое свободными радикалами, почти полностью обеспечивать организм витамином К и полезными для системы пищеварения нерастворимыми волокнами, а также выполнять роль средства, помогающего поддерживать нормальную массу тела.