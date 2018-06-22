Джоли и не снилось: Женщине раздуло губы из-за укуса комара

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Подкожные паразиты, поселившиеся в организме тридцатидвухлетней жительницы Российской Федерации, спровоцировали опухание губ, которое изрядно напугало как саму жертву паразитических существ, так и медиков, к которым она обратилась за помощью.

Уникальному медицинскому случаю посвящен материал, опубликованный на страницах издания New England Journal of Medicine. По данным которого, женщина боролась со странными образованиями на веке в течение недели, а потом обнаружила, что прыщеобразные выпуклости исчезли с века, зато появились на верхней губе.

При этом, губа увеличилась до пугающих размеров, чем шокировала даже видавших виды специалистов. В конце концов медикам удалось обнаружить червя-паразита под кожей женщины — он-то и был виновником странных трансформаций.

Паразит, выявленный в организме россиянки, называется Dirofilaria repens. В естественных условиях он живет в собаках и кошках, однако может попадать в человеческий организм благодаря кровососущим насекомым. Именно так и произошло в этом случае — россиянка вспоминает, что все началось после того, как она побывала в сельской местности, где ее покусали комары.