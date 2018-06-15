Пятница 15 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Более 400 управленцев-медиков собрались на XII конференцию КЭМ

Более 400 управленцев-медиков собрались на XII конференцию КЭМ

Пятница, 15 Июня 2018 17:13
Более 400 управленцев-медиков собрались на XII конференцию КЭМ Фото из открытых источников

В бизнес-отеле «Бородино» 2-3 июня 2018 года была организована XII конференция «Клуба Эффективных Менеджеров в стоматологии и эстетической медицине». Из разных регионов России и ряда зарубежных стран на мероприятии собрались около 400 управленцев отрасли.

 

Состоялось обсуждение наиболее важных вопросов организации, управления и функционирования медицинского бизнеса и общественных организаций в РФ и других странах, а также маркетинга и сервиса медицинских услуг. Самой значимой частью конференции стало анонсирование создания Медицинского союза «Единство».

Директором и совладелицей AVRORACLINIC Лианой Давидян и организатором и модератором КЭМ доктором Ильей Фридманом был представлен совместный доклад «СРО-КЭМ. Отчёт. Ближайшие и перспективные планы КЭМ-сообщества».

 

Докладчики заявили, что организация союза назрела давно и связана с необходимостью наладить эффективный механизм регулирования сообщества врачей, а также обеспечить клиникам и врачам юридическую защиту от произвола определенных лиц.

 

В докладе специалисты рассказали о важнейших задачах союза, перспективах НКО, уставных целях и предложили план мероприятий на текущий год.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги Новости стоматология
Главное за сутки
Китай введет симметричные пошлины на американские товары Китай введет симметричные пошлины на американские товары Соединенные Штаты намерены ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд долларов, сообщает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в пятницу Белым домом…
Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС. В агентстве добавили, что данные меры…
Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, сообщает ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник портала отметил, что Трамп считает Крым российским…

Читайте также
Эксперты назвали продукт, который поможет улучшить память Эксперты назвали продукт, который поможет улучшить память Активные химические соединения на основе серы, которыми богат обыкновенный репчатый лук, делают этот продукт чрезвычайно полезным для головного мозга. Репчатый лук, в частности, помогает улучшить память, а также оптимизировать работу…
Ученые обнаружили серьезный фактор раннего старения женщин Ученые обнаружили серьезный фактор раннего старения женщин Женщины, которые родили первого ребенка слишком рано, гораздо чаще подвергаются преждевременному старению и слишком рано переживают менопаузу. Такие выводы сделали исследователи из Соединенных Штатов Америки, сконцентрировавшиеся на определении причин раннего…
Ученые узнали, какая еда вызывает расстройство нервной системы Ученые узнали, какая еда вызывает расстройство нервной системы Невкусная еда может быть причиной плохого настроения, апатии и даже депрессии — выяснили израильские ученые. Кулинария, таким образом, является гораздо более значимым ремеслом, чем считается среди обывателей. Еда, употребление которой…
Ученые нашли способ убивать раковые клетки изнутри Ученые нашли способ убивать раковые клетки изнутри "Троянский конь" в виде повреждающих теломеры синтетических нуклеотидов, которого ученые из США научились доставлять непосредственно в раковые клетки, может стать эффективным способом лечения злокачественных заболеваний — пишет издание Cell Reports.…
Фото
Самое красивое место в Англии Самое красивое место в Англии

Спокойная красота этого типично английского пейзажа стоит в противоречии с его зловещей репутацией. ...

Видео

 

Все голы сборной России в матче с Саудовской Аравией 5-0

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Россия - это страна, в которой всем интересно, почему яблоки дороже бананов, и никому не интересно, почему бананы дешевле яблок.

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.