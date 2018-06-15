Более 400 управленцев-медиков собрались на XII конференцию КЭМ

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В бизнес-отеле «Бородино» 2-3 июня 2018 года была организована XII конференция «Клуба Эффективных Менеджеров в стоматологии и эстетической медицине». Из разных регионов России и ряда зарубежных стран на мероприятии собрались около 400 управленцев отрасли.

Состоялось обсуждение наиболее важных вопросов организации, управления и функционирования медицинского бизнеса и общественных организаций в РФ и других странах, а также маркетинга и сервиса медицинских услуг. Самой значимой частью конференции стало анонсирование создания Медицинского союза «Единство».

Директором и совладелицей AVRORACLINIC Лианой Давидян и организатором и модератором КЭМ доктором Ильей Фридманом был представлен совместный доклад «СРО-КЭМ. Отчёт. Ближайшие и перспективные планы КЭМ-сообщества».

Докладчики заявили, что организация союза назрела давно и связана с необходимостью наладить эффективный механизм регулирования сообщества врачей, а также обеспечить клиникам и врачам юридическую защиту от произвола определенных лиц.

В докладе специалисты рассказали о важнейших задачах союза, перспективах НКО, уставных целях и предложили план мероприятий на текущий год.