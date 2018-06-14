Андрей Авдиенко о причинах популярности маммопластики среди женских операций

Фото из открытых источников

Женская грудь является символом красоты и женственности. Вряд ли найдется девушка, которая хотя бы раз не задавалась вопросом о том, как сохранить или приобрести красивую грудь. Наиболее просто это сделать методами пластической хирургии. Вот почему уже более десяти лет операция маммопластики или увеличения груди входит в ТОП-5 самых популярных женских операций.

Маммопластика – операция, которая хорошо известна пластическим хирургам. Технология проведения операции разработана достаточно давно, хорошо изучена и оптимизирована, что позволяет минимизировать любые возможные риски или неблагоприятные явления. Известно несколько вариантов исполнения операции, из которых пластический хирург всегда может выбрать наиболее оптимальный с учетом пожеланий и особенностей состояния той или иной пациентки. И несмотря на то, что операция известна и проводится достаточно давно, до сих пор количество операций по увеличению груди растет из года в год.

Маммопластика – операция безопасная в том случае, если проводится в условиях лицензированной медицинской клиники врачом, имеющим соответствующую квалификацию. Наиболее часто опасения по поводу операции по увеличению груди женщины связывают с качеством устанавливаемых имплантов. Сегодня для таких опасений нет никаких оснований. Силиконовые импланты ведущих фирм-производителей безопасны для здоровья, гипоаллергенны, имеют пожизненную гарантию, подтвержденную соответствующим сертификатом. Такие импланты не рвутся, не деформируются, не взрываются в самолетах и, при правильной установке, не перемещаются. Разнообразие размеров и форм имплантов позволяет подобрать идеальный (естественный) вариант для каждой женщины с учетом ее пожеланий и комплекции. Безопасность как самой операции, так и устанавливаемых имплантов – важная причина популярности маммопластики во всем мире. На современном этапе развития пластической хирургии женщина без всяких опасений может доверить красоту своей груди рукам опытного пластического хирурга.

Маммопластика – операция, которая не требует длительной госпитализации. Перед операцией каждой пациентке необходимо пройти медицинское обследование. Операция выполняется, как правило, в день госпитализации в клинику. Практика такова, что уже на следующий день женщина может покинуть клинику, предварительно получив подробные инструкции от своего врача относительно восстановительного периода. Наиболее существенные ограничения привычного образа жизни касаются обычно первых двух-трех недель после операции. В это время пациентке рекомендовано постоянное ношение специального белья, отказ от физических нагрузок, посещения саун, бассейнов и т.д. По окончании этого периода женщина может постепенно возвращаться к нормальному ритму и образу жизни. Все это время пациентка находится на связи со своим пластическим хирургом, который наблюдает ее и, при необходимости, корректирует рекомендации. Окончательный результат формируется в течение года после операции. Возможность быстро восстановиться и вернуться к привычному образу жизни – еще одна причина, по которой операция маммопластики востребована среди самых занятых женщин.

Маммопластика – операция, которая помогает не только увеличить размер груди, но и придать ей красивую, привлекательную форму, а также устранить асимметрию молочных желез. При этом операция маммопластики никак не ограничивает возможность женщины кормить грудью, а импланты не оказывают влияния на качество или количество молока у кормящей мамы. Очень часто грудь теряет размер и форму именно по окончанию периода лактации. Не будет преувеличением сказать, что благодаря доступности и безопасности операции маммопластики, женщины сегодня не боятся кормить грудью и охотнее идут на это, так как могут быть уверены в том, что пластическая хирургия нивелирует все негативные изменения, вернув им женскую привлекательность и уверенность в своей красоте.

Согласно статистике, которую можно найти на иностранных медицинских ресурсах, примерно половина женщин недовольны размером и формой своей груди. И хотя не каждая женщина из этой половины когда-нибудь решится на операцию по увеличению груди, огромное достижение пластической хирургии состоит в том, что каждая женщина сегодня знает – ее проблему можно решить. Интересный факт: большинство из тех, кто все же решился на операцию маммопластики, в конечном итоге жалеют только об одном – о том, что не сделали операцию еще раньше.

Андрей Авдиенко, пластический врач, реконструктивный хирург, онколог-маммолог