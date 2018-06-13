Ученые обнаружили серьезный фактор раннего старения женщин

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Женщины, которые родили первого ребенка слишком рано, гораздо чаще подвергаются преждевременному старению и слишком рано переживают менопаузу. Такие выводы сделали исследователи из Соединенных Штатов Америки, сконцентрировавшиеся на определении причин раннего старения женского организма.

Ученые из Гавайского университета провели масштабный анализ статистических данных, задействовав для этого массу разнообразных источников. Итоговые результаты исследования были представлены в рамках научной конференции, которая проходила в Ванкувере (Канада).

"Наши данные позволяют с полной уверенностью говорить о том, что ранние роды самым негативным образом сказываются на женском организме. В частности, женщины, которые родили до наступления двадцати лет, приобретают на сорок три процента более высокую вероятность ранней менопаузы", — рассказывают ученые.

Статистика не дает усомниться в правильности выводов ученых — в бедных странах, где женщины рожают до двадцати, нормальным возрастом наступления менопаузы считается сорок пять лет. Хотя на самом деле это преждевременная менопауза, свидетельствующая об общем преждевременном старении.