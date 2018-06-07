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Каждому третьему россиянину нельзя принимать таблетки для снижения холестерина

Четверг, 07 Июня 2018 09:30
Каждому третьему россиянину нельзя принимать таблетки для снижения холестерина Фото из открытых источников

У тридцати шести процентов жителей Российской Федерации есть генетическая особенность, провоцирующая специфические заболевания мышц при определенных условиях. Людям с такой особенностью, как выяснили генетики, нельзя принимать препараты для снижения уровня холестерина.

 

Речь идет о лекарственных препаратах из класса статинов — их открыли примерно полвека назад и с тех пор активно используют для блокирования синтеза холестерина. Стратегия довольно эффективная — статины препятствуют выработке этого вещества, защищая тем самым организм от образования холестериновых бляшек, которые могут скапливаться и провоцировать, например, инфаркты.

 

И все бы ничего, если бы не мутации в генах SLCО1B1 и HMGCR, которые есть практически у каждого третьего россиянина — если человек с такой мутацией принимает статины, то ему грозит целый ряд довольно серьезных опасностей, связанных с нарушением работы мышечной системы.

 

Об опасной особенности статинов предупреждают сотрудники медико-генетического исследовательского центра Genotek, которые и подсчитали процент россиян с потенциально опасной генетической мутацией.

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости Статины
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