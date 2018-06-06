Эксперты назвали неожиданную пользу жевательной резинки

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Жевательная резинка может не только освежать дыхание, защищать зубы от развития кариеса или помогать при борьбе со стрессом, но и способствовать похудению. Обыкновенная жвачка превращается в мощное оружие против ожирения, если жевать ее во время ходьбы — заявляют ученые из Японии.

Японские исследователи подкрепляют свои слова результатами эксперимента, в котором поучаствовали почти пятьдесят добровольцев. Людей разделили на две группы, выдали одной из них жвачки, а затем заставили ходить.

"Удивительно, но факт — жвачка во рту во время прогулки действительно увеличивает число потраченных калорий. Кроме того, выяснилось, что жевание жвачки заставляет людей преодолевать более значительные расстояния во время прогулок", — рассказывают авторы исследования, сотрудники университета Васэда.

Особенную пользу, как показал эксперимент, из жвачки извлекают пожилые люди — каким-то неведомым образом она заставляет их проходить гораздо более серьезные дистанции. А это, как несложно предположить, самым благоприятным образом сказывается на общем состоянии организма. В общем, гуляйте со жвачкой во рту и результат не заставит себя ждать.