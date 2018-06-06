Ученые выяснили, кто получает максимальное удовольствие от занятий любовью

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Женщины, у которых высокая чувствительность к специфическим запахам тела, как правило получают больше удовольствия от занятий любовью, чем остальные. Такие выводы сделали сотрудники Технического университета Дрездена, решившие установить параллели между восприятием запахов и удовольствием в постели.

Ученые провели весьма интересное исследование, поучаствовать в котором пригласили четыре с лишним десятка женщин и почти три десятка мужчин. Возраст участников научного проекта лежал в диапазоне восемнадцати - сорока лет.

"Мы оценивали восприимчивость к запахам с помощью особой шкалы, созданной с учетом чувствительности к специфическим ароматам. Затем мы сопоставили полученные результаты с итогами опроса, в рамках которого задавали участникам проекта довольно интимные вопросы, касающиеся половой жизни", — рассказывают исследователи.

Первоначальные предположения ученых полностью подтвердились — повышенная чувствительность к телесным запахам действительно положительно влияет на уровень удовольствия, получаемого при интиме. И особенно ярко эта корреляция проявляется у женщин. Такой вот интересный факт.