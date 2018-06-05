Надежда Жолобко о способах подготовки ребенка к первому визиту к стоматологу

Фото из открытых источников

Первый визит к стоматологу – важный, ответственный шаг, к которому родителям надо подготовиться самим и подготовить ребенка. Самое важное, о чем надо помнить: правильный настрой и своевременность обращения вполне способны нивелировать все нежелательные или негативные эмоции, связанные с посещением детского стоматолога.

Часто именно излишняя эмоциональность и личный негативный опыт родителя заставляют ребенка бояться встречи задолго до того, как он перешагнет порог врачебного кабинета. Дети очень чутко чувствуют состояние и настрой взрослого. Если вы настроены спокойно и доброжелательно, то и ребенок, скорее всего, будет чувствовать себя так же.

Рассказывая ребенку о том, кто такой стоматолог, избегайте слов с негативной эмоциональной окраской – боль, дрель, сверлить, игла и т.д. Помните, стереотип о том, что «стоматология – это больно» устарел уже довольно давно, благодаря современным инструментам и обезболивающим препаратам. Это касается и детской стоматологии.

Хорошо, если будет выбрана специализированная детская стоматологическая клиника. Как правило, в таких клиниках создана специальная, привычная и безопасная для ребенка атмосфера, с игрушками и веселыми картинками, а персонал имеет необходимый опыт работы именно с детьми, знает, как и что говорить ребенку и как отвлечь его от тех манипуляций, которые могут быть ему неприятны.

С раннего возраста приучайте ребенка к гигиене полости рта, объясняя, как важно заботиться о своих зубах. Однако не стоит пугать ребенка стоматологом («если не будешь чистить зубы, врач тебе их вырвет» или что-то в этом духе). Наоборот, сделайте стоматолога союзником в деле борьбы за здоровье зубов. Начинайте ухаживать за зубами малыша с момента появления первого зуба и сделайте это обязательным утренним и вечерним ритуалом. В большинстве своем дети любят ритуалы и быстро привыкают к четкому распорядку, следуя ему и уже в более старшем возрасте.

Не игнорируйте профилактические посещения/осмотры у детского стоматолога 3-4раза в год, даже если вам кажется, что с детскими зубами все в порядке. Во-первых, вы можете упустить развитие кариеса на ранней стадии, а во-вторых, регулярное и обязательное посещение стоматолога приучит ребенка к мысли о том, что это полезно и не страшно. Возьмите ребенка с собой, когда сами пойдете на профосмотр к врачу. Так вы своим примером покажете ему, что бояться нечего.

Однако, несмотря на все старания родителя и врача, визит ребенка к стоматологу может стать для него не самым приятным испытанием. Постарайтесь загладить неприятные моменты, пообещав малышу подарок или награду. В любом случае, постарайтесь провести время после стоматологического обследования или лечения вместе с ребенком, посвятив его прогулке или игре. Пусть в памяти ребенка останется тот факт, что в этот день он не только позаботился о своем здоровье, но и весело, хорошо провел время вместе с родителями.

Надежда Жолобко, создательница Волшебного Пространства Здоровых Улыбок, член Стоматологической ассоциации России, практикующий детский стоматолог