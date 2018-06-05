Вторник 05 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Здоровье» Надежда Жолобко о способах подготовки ребенка к первому визиту к стоматологу

Надежда Жолобко о способах подготовки ребенка к первому визиту к стоматологу

Вторник, 05 Июня 2018 10:00
Надежда Жолобко о способах подготовки ребенка к первому визиту к стоматологу Фото из открытых источников

Первый визит к стоматологу – важный, ответственный шаг, к которому родителям надо подготовиться самим и подготовить ребенка. Самое важное, о чем надо помнить: правильный настрой и своевременность обращения вполне способны нивелировать все нежелательные или негативные эмоции, связанные с посещением детского стоматолога.

 

Часто именно излишняя эмоциональность и личный негативный опыт родителя заставляют ребенка бояться встречи задолго до того, как он перешагнет порог врачебного кабинета. Дети очень чутко чувствуют состояние и настрой взрослого. Если вы настроены спокойно и доброжелательно, то и ребенок, скорее всего, будет чувствовать себя так же.

 

Рассказывая ребенку о том, кто такой стоматолог, избегайте слов с негативной эмоциональной окраской – боль, дрель, сверлить, игла и т.д. Помните, стереотип о том, что «стоматология – это больно» устарел уже довольно давно, благодаря современным инструментам и обезболивающим препаратам. Это касается и детской стоматологии. 

 

Хорошо, если будет выбрана специализированная детская стоматологическая клиника. Как правило, в таких клиниках создана специальная, привычная и безопасная для ребенка атмосфера, с игрушками и веселыми картинками, а персонал имеет необходимый опыт работы именно с детьми, знает, как и что говорить ребенку и как отвлечь его от тех манипуляций, которые могут быть ему неприятны.

 

С раннего возраста приучайте ребенка к гигиене полости рта, объясняя, как важно заботиться о своих зубах. Однако не стоит пугать ребенка стоматологом («если не будешь чистить зубы, врач тебе их вырвет» или что-то в этом духе). Наоборот, сделайте стоматолога союзником в деле борьбы за здоровье зубов. Начинайте ухаживать за зубами малыша с момента появления первого зуба и сделайте это обязательным утренним и вечерним ритуалом. В большинстве своем дети любят ритуалы и быстро привыкают к четкому распорядку, следуя ему и уже в более старшем возрасте.

 

Не игнорируйте профилактические посещения/осмотры у детского стоматолога 3-4раза в год, даже если вам кажется, что с детскими зубами все в порядке. Во-первых, вы можете упустить развитие кариеса на ранней стадии, а во-вторых, регулярное и обязательное посещение стоматолога приучит ребенка к мысли о том, что это полезно и не страшно. Возьмите ребенка с собой, когда сами пойдете на профосмотр к врачу. Так вы своим примером покажете ему, что бояться нечего.

 

Однако, несмотря на все старания родителя и врача, визит ребенка к стоматологу может стать для него не самым приятным испытанием. Постарайтесь загладить неприятные моменты, пообещав малышу подарок или награду. В любом случае, постарайтесь провести время после стоматологического обследования или лечения вместе с ребенком, посвятив его прогулке или игре. Пусть в памяти ребенка останется тот факт, что в этот день он не только позаботился о своем здоровье, но и весело, хорошо провел время вместе с родителями. 

 

Надежда Жолобко, создательница Волшебного Пространства Здоровых Улыбок, член Стоматологической ассоциации России, практикующий детский стоматолог 

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Здоровье   Теги стоматолог
Главное за сутки
В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию  Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу в России, и призвала их отказаться от поездки, сообщает "Украинская…
Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет Президент России Владимир Путин заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, передает Газета.ру со ссылкой на австрийский телеканал ORF. «Нет таких условий», — заявил Путин. В…
США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия США назвали возможности создаваемого против России ядерного оружия В США определились с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и приступили к планированию его разработки, сообщила Warrior Maven пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза. «Совет по ядерному оружию провел совещание и…

Читайте также
Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Медики рассказали, почему необходимо есть черешню‍ Вишня птичья, она же черешня — хорошо знакомые каждому плоды, появляющиеся в продаже в конце весны - начале лета. Медики говорят, что это время года необходимо использовать по максимуму, то…
Ученые рассказали, как обмануть чувство голода Ученые рассказали, как обмануть чувство голода Специалисты в области диетологии поделились советами, которые помогут сидящим на диете людям преодолеть чувство голода, заставляющее нарушить все данные себе обещания и сорвать диету. Основное правило довольно простое — необходимо…
Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Похудеть и разбогатеть: Ученые назвали самую «выгодную» диету Если строго выполнять предписания диетолога и употреблять в пищу полезные продукты вместо фастфуда, то можно не только привести в норму свое физическое состояние, но и сэкономить весьма существенные деньги. Такие…
Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации Юлия Паладич о тета-хилинге как методе исцеления и влияния на негативные ситуации Психолог и сертифицированный тета-инструктор Юлия Паладич подробно рассказала о методе тета-хилинг и его воздействии на человека. Начнем с главного: Есть ли научная основа у тета-хилинга? Если да, то, как это…
Фото
Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен Самый опасный камень в мире - Кьерагболтен

Скрытый в норвежских горах, Кьерагболтен - это место, которое выглядит как что-то из Средиземья. Кам...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.