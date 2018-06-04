Ученые обнаружили средство, которое поможет избавиться от бородавок

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Бороться с такими распространенными косметическими дефектами, как бородавки и папилломы, можно при помощи подручных средств — говорят специалисты, поделившиеся одним из действенных способов.

"Бородавки, как и папилломы, обычно не создают сколько-нибудь серьезных проблем, однако в некоторых случаях они, безусловно, могут доставлять определенные неудобства. Например, кожные наросты могут кровоточить в результате механических повреждений. Или представлять собой эстетическую проблему, если они располагаются на лице", — цитирует экспертов информационный портал actualnews.org

Чем же выводить папилломы и бородавки? Специалисты говорят, что поможет обыкновенный яблочный уксус. Им следует промакивать ватный тампон, а затем прикладывать его к наросту и фиксировать лейкопластырем. Предполагается, что улучшение должно наблюдаться уже через пять дней такой терапии.

Заниматься самолечением, как известно, очень и очень опасно, так что прежде чем наносить яблочный уксус на свои бородавки и папилломы — десять раз подумайте. А лучше сразу откажитесь от этой сомнительной затеи и обратитесь к специалисту-косметологу.