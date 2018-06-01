Кто получает больше удовольствия от еды – худые или толстые?

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О том, что ожирение нередко спровоцировано желанием человека получать удовольствие от еды, было известно уже давно, однако новое исследование, осуществленное командой британских медиков, помогло разобраться в этом феномене лучше.

Как сообщает издание Independent, самое печальное здесь — тот факт, что люди с лишним весом в итоге получают несколько меньшее удовольствие от еды, чем люди без проблем с индексом массы тела. То есть, лишние килограммы часто образуются просто потому, что люди стремятся компенсировать недополученное удовольствие.

Для того, чтобы подтвердить соответствующие предположения, ученые разработали специальное мобильное приложение, позволяющее участникам исследования делиться своими размышлениями и мыслями о еде. Плюс, в приложении можно было оценивать съеденные блюда и отмечать интенсивность чувства голода.

"Люди с выраженным лишним весом чувствуют голод заметно реже, чем худые люди. При этом, страдающие от ожирения получают меньшее наслаждение от употребленной еды", — говорят ученые.

В общем, психологические факторы ожирения, связанные со сниженным удовольствием от еды, могут быть гораздо более значительными, чем предполагали ученые ранее.