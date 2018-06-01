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Ученые рассказали, как обмануть чувство голода

Пятница, 01 Июня 2018 09:14
Ученые рассказали, как обмануть чувство голода Фото из открытых источников

Специалисты в области диетологии поделились советами, которые помогут сидящим на диете людям преодолеть чувство голода, заставляющее нарушить все данные себе обещания и сорвать диету.

 

Основное правило довольно простое — необходимо употреблять много воды. Заполняя желудок, вода способствует избавлению от голода, а также выполняет массу других полезных функций. Например — выводит из организма опасные токсические вещества. Главное — пить воду правильно, то есть, например, по стакану перед едой. Общая дневная норма воды должна составлять не менее восьми стаканов.

 

Следующий совет может показаться странным, но он, как отмечают эксперты, действительно работает — обмануть организм и заставить его поверить в прием пищи можно, если пожевать жевательную резинку. Но не забудьте предварительно выпить воды.

 

Радикальное, но помогающее при чувстве голода решение — лечь спать. Если, конечно, у вас получится уснуть. Во время сна желудок производит меньше кислоты, поэтому голод притупляется.

 

"Ешьте в небольших объемах, но часто, старайтесь употреблять больше овощей, белка и клетчатки, и ваша диета окажется результативной", — цитирует диетологов информационный ресурс actualnews.org

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Колесников Андрей Опубликовано в Здоровье   Теги Новости голод
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